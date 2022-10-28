Guardian: Hindistan'da genç kızlar, kredi borçları yüzünden satılıyor

Ülkedeki bir eyalette ortaya çıkan durum tepki çekti. Borçlarını ödeyemeyenlerin, kızlarını satmaya zorlandığı belirtilirken, "Suçlular cezalandırılacak" açıklaması yapıldı.

Güney Asya ülkesi Hindistan ile ilgili çarpıcı bir durum ortaya çıktı.

Ülkenin kuzeyindeki Rajasthan eyaletindeki genç kızların, ailelerinin karşılayamayacağı krediler yüzünden satıldığı belirtildi.

Hindistan'da tepki çeken uygulama

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, eyalet yönetimine, polis soruşturması talep eden bildiri gönderdi.

Guardian'ın haberine göre, söz konusu durum, "iğrenç" bir uygulama olarak nitelendirildi.

Borçlular, kızlarını satmaya zorlanıyor

Hindistan'ın birçok kırsal bölgesinde yaşayan insanların, bir aile üyesi ciddi şekilde hastalandığında ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğunda, genellikle diğer köylülerden borç almak zorunda kaldığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Bhilwara çevresindeki birçok bölgede borcunu ödeyemeyen aileler, mağdur alacaklılar tarafından konsey şeklindeki yapılara şikayet edildi.

Kız kardeşini ve 12 yaşındaki kızını satmaya zorlandı

Sözde “uzlaşma” yoluyla konseyler, birçok aileye ödenemeyen borçların karşılığında kızlarını vermeleri gerektiği talimatını iletti.

Komisyonun vurguladığı vakalar arasında, ödeyemediği 1.5 milyon rupi karşısında kız kardeşini ve 12 yaşındaki kızını satmaya zorlanan bir Hint vatandaşı var.

Başka bir olayda ise hastanede tedavi görmesi gereken eşi nedeniyle 600 bin rupi borç alan kişi, bunu geri ödeyemedi. Konsey, borçluyu genç kızını alacaklıya teslim etmeye zorladı.

"Suçlular cezalandırılacak"

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, "Yaşananlar tamamen illegal. Polis soruşturuyor. Kurbanların adalete kavuşmasını ve suçluların cezalandırılmasını sağlayacağız." şeklinde açıklama yaptı.