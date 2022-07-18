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    Guardian: Joe Biden, yeniden aday olmak için çok yaşlı

    80 yaşına yaklaşan ABD Başkanı için "Hafızasında azalma yaşıyor" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 09:20
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    Guardian: Joe Biden, yeniden aday olmak için çok yaşlı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2024 başkanlık seçimleri için tekrar adaylık ihtimali şimdiden tartışma konusu oldu.

    Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Demokratların seçimlerde aday olarak kendisini görmek istediğini savunmuştu.

    Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı

    Guardian'da yer alan Robert Reich imzalı "76 yaşındaki biri olarak şunu söylememe izin verin: Joe Biden, tekrar aday olmak için çok yaşlı." başlıklı görüş yazısında Biden'ın bu yöndeki niyeti eleştirildi.

    ABD Başkanı Biden'ın hafızasında "gerileme" olduğu belirtilen yazıda, 79 yaşındaki Biden'ın, "Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı" unvanına sahip olduğu kaydedildi.

    "Hafıza bölümünde azalma yaşıyor"

    Yazıda, "Demokrat seçmenlerin neden partinin 2024 için bir alternatif bulmasını istedikleri konusunda yaşıyla ilgili endişeler listenin başında yer alıyor.

    Biden'ın ikinci dönemindeki endişe verici şey ölüm değil, yaşlanmayla birlikte azalan kapasite. Hafıza bölümünde bir azalma yaşadığına eminim." denildi.

    Söz konusu yazı, "Joe, lütfen aday olma." ifadesiyle tamamlandı.

    Guardian: Joe Biden, yeniden aday olmak için çok yaşlı #1
    Guardian: Joe Biden, yeniden aday olmak için çok yaşlı #2


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