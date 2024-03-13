Güney Afrika'da bıçaklanan 3 rahip öldü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir manastırda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 Mısırlı rahip yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Güney Afrika Kıpti Ortodoks Kilisesi'nden yapılan duyuruda, "Güney Afrika'nın Johannesburg şehrindeki Havari Aziz Markos ve Günah Çıkarıcı Aziz Samuel Kıpti Manastırı'nda 3 rahip suç niteliğinde bir saldırıya maruz kaldı. Saldırı 3 rahibin ölümüyle sonuçlandı" ifadeleri kullanıldı.

Olaya ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığı ve Mısır'ın Pretorya Büyükelçisi'nin de durumu takip etmek için manastıra gittiği belirtildi.

Güney Afrika polisinden açıklama

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada Mısır Hıristiyan Kıpti Ortodoks Kilisesi'ne mensup bu 3 rahibin, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi.

Bir diğer rahibin ise saldırıdan yaralı kurtulduğu kaydedilerek salgınların herhangi bir değerli eşyaya dokunmaksınız olay yerinden uzaklaştığı bilgisi paylaşıldı.