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    Güney Afrika’daki gece kulübünde 17 genç ölü bulundu

    Bir gece kulübünde 17 gencin cansız bedeni bulundu. Ölümlerin sebebi belli olmazken, olayın araştırıldığı öğrenildi.
    • 26.06.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 12:46
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    Güney Afrika’daki gece kulübünde 17 genç ölü bulundu

    Güney Afrika’nın Doğu Londra kentinde bulunan Scenery Park’taki Enyobeni gece kulübünde, henüz ölüm nedenleri belli olmayan 17 kişinin cansız bedeni bulundu.

    “17 kişinin cesedine ulaştı”

    Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayın ardından açıklama yapan Doğu Cape Polis Sözcüsü Brigadier Tembinkosi Kinana, “Güney Afrika Polis Servisi, Doğu Londra kentindeki Scenery Park’ta bulunan bir gece kulübünde 17 kişinin cesedine ulaştı.” dedi.

    “Şimdilik bir tahmin yürütemiyoruz”

    Polisin konuyla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü belirten Kinana, “Sabah erken saatlerde ihbar aldık ve olay şu an araştırılıyor. Soruşturma devam ettiği için şimdilik bir tahmin yürütemiyoruz.” açıklamasında bulundu.

    18-20 yaş aralığındaki gençler

    İHA’nın haberine göre hayatını kaybeden kişilerin 18 ile 20 yaş aralığında olduğu açıklandı.

    Güney Afrika’daki gece kulübünde 17 genç ölü bulundu ViDEO

    Güney Afrika’daki gece kulübünde 17 genç ölü bulundu #1

    Güney Afrika’daki gece kulübünde 17 genç ölü bulundu #2

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