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Güney Çin Denizi'nde gerginlik: Filipinler ile Çin sahil güvenlik botları çarpıştı

Güney Çin Denizi'nde gerginlik: Filipinler ile Çin sahil güvenlik botları çarpıştı Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Çin'e ait botların tehlikeli manevralarda ve tacizlerde bulunduğu belirtildi.