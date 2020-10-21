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    Güney Kıbrıs’ta rahip vaftiz ettiği bebeği yaraladı

    Ortodoks kilisesi rahibi, bir bebeği vaftiz ederken yaralamakla suçlandı. O anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, rahibe tepki gösterildi.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 07:54
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 07:54
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    Güney Kıbrıs’ta rahip vaftiz ettiği bebeği yaraladı

    Güney Kıbrıs’ın Limasol kentindeki bir Ortodoks kilisesinin rahibi, vaftiz ettiği bebeği su dolu kovaya sertçe batırıp çıkarırken görüntülendi.

    “VAFTİZİ BEN YAPIYORUM”

    Bebeğin annesi Ntina Shitta, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, “Rahip bebeğimi yaraladı. Ona dikkatli olmasını söyledik. Ama o bize ‘Vaftizi ben yapıyorum’ diyerek karşılık verdi.” dedi.

    BEBEĞİN BACAĞI KIZARDI

    Anne, rahibi bebeğini yaralamakla suçladı ve bebeğinin bacağının darbeden dolayı kızardığını söyledi.

    Güney Kıbrıs’ta rahip vaftiz ettiği bebeği yaraladı İZLE

    Güney Kıbrıs’ta rahip vaftiz ettiği bebeği yaraladı #1

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