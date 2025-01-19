Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı

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Güney Kore'de 3 Aralık 2024'te Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu karar, ülkede geniş çaplı protestolara ve siyasi krize yol açtı. Ulusal Meclis, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un görevden alınmasını talep etti.

Gözaltına alınma süreci de sıkıyönetim kararı kadar olaylı olan Yoon, 15 Ocak'ta gözaltına alındı.

YOON RESMEN TUTUKLANDI

Güney Kore'de Yonhap haber ajansının haberine göre, 15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon, Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), savcılığın 20 gün dolmadan iddianameyi hazırlayacağını açıkladı.

KARAR ELEŞTİRİLDİ

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise mahkemenin tutuklama kararını eleştirdi.

Seul Batı Bölge Mahkemesi, sıkıyönetim soruşturması kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol hakkında dün tutuklama kararı çıkarmıştı.

DESTEKÇİLERİ MAHKEME BİNASINI BASTI

Yoon'un tutuklanmasının ardından, bu kararı protesto eden göstericiler, Seul Batı Bölge Mahkemesi binasına girdi.

Binaya "zorla girdikleri, camları kırdıkları ve bina çevresinde konuşlu güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerini püskürttükleri" belirtilen protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, 45 protestocuyu gözaltına aldı.

45 PROTESTOCU GÖZALTINDA

Öte yandan, dün, Yoon hakkında tutuklama kararının görüşüldüğü sırada mahkeme binası önünde yaklaşık 44 bin kişi, eski Devlet Başkanı'na destek gösterisi düzenlemişti.

Polisin gözaltına aldığı 45 protestocunun, dünkü gösteriye de katıldıkları ifade ediliyor.

Yüksek Savcılık Ofisi, bu protestoları soruşturmak amacıyla 9 kişilik ekip kurulduğunu duyurdu.

Yoon ise tutulduğu gözaltı merkezinde yazdığı mektupta, "barışçıl protesto" çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun başkent Seul'un güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

YOON HAKKINDA SORUŞTURMA

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Soruşturmacıların, tutuklama amacıyla mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u gözaltında tutmak için 48 saat süresi bulunuyor.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.