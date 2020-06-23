Güney Kore'de ikinci koronavirüs dalgası başladı

Ülkedeki sağlık yetkilileri, gevşetilen önlemlerin yeniden alınması gerektiğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgını kaynaklı vakaların son dönemde hızla arttığını belirtirken, endişelendiren açıklama Güney Kore'den geldi.

Güney Kore Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi Direktörü Yeong Eun Kyeong, salgının ikinci dalgasıyla ilgili tahminlerin sonbahar ya da kış ayları şeklinde olduğunu ifade ederek, bu konuda yanıldıklarını söyledi.

İKİNCİ DALGANIN MERKEZİ SEUL

Ülkede ikinci dalganın başladığını söyleyen Yeong, salgının merkezinin başkent Seul olduğunu aktardı. Worldometer'a göre, Güney Kore'de şimdiye kadar 12 bin 484 vaka ve 281 ölüm kayda geçti.

GECE KULÜPLERİ, KİLİSELER...

Vakaların azalmasıyla birlikte tedbirleri gevşeten Asya ülkesinde önlemlerin yeniden alınması gerektiği yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Yeong, söz konusu yeni vakaların merkez üssü'nün gece kulüpleri ve kiliseler gibi yerlerin olduğunu söyledi.