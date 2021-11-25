Güney Kore'de köpek eti tüketimi yasaklanabilir

Güney Kore'de yüzyıllardır devam eden yeme alışkanlıklardan biri olan köpek eti tüketiminin yasaklaması için çalışma grubu kuruldu.

Koronavirüs salgınının köpek eti satılan pazardan dünyaya yayıldığı teorilerinden sonra Uzak Doğu ülkelerinde bu tüketim alışkanlığı tartışma konusu oldu.

Bu kapsamda Güney Kore'de, köpek eti tüketiminin yasaklaması için çalışma grubu kuruldu.



GRUP BİLGİ TOPLAYACAK

Tarım Bakanlığı dahil 7 devlet kurumundan yetkililer, uzmanlar ve ilgili kuruluşlardan oluşan çalışma grubu, köpek eti tüketimini yasaklama konusunda araştırma yapmak ve tavsiyeler sunmak için göreve başladı.

Yetkililer, bu bağlamda köpek çiftlikleri, restoranlar ve diğer tesisler hakkında bilgi toplayacak.

Söz konusu çalışma grubu, ülkede konuyla ilgili ilk girişim olsa da hükümet, köpek etinin yasaklanmasının kesin olmadığını açıkladı.

KÖPEK ETİNE İLGİ AZALIYOR

Gençlerin köpek etine ilgisinin azalması ve evcil hayvanların popülaritesinin artması dolayısıyla Güney Kore'de, köpek eti servis eden restoranların sayısı azalıyor. Ancak son anketler, köpek etini yemese bile çoğu insanın köpek etinin yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor.

Eylülde köpek sevgisiyle bilinen Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in, Başbakan Kim Boo-kyum ile yaptığı görüşmede, köpek eti tüketimi yasağını "dikkatlice düşünmenin zamanının gelip gelmediğini" sorması üzerine ülkede tartışma başlamıştı.

HER YIL 1,5 MİLYON KÖPEK ÖLDÜRÜLÜYOR

Her yıl yaklaşık 1-1,5 milyon köpeğin yenilmesi için öldürüldüğü Güney Kore'de, köpek eti ne yasal ne de açıkça yasaklı.

Güney Kore'nin yanı sıra Kuzey Kore, Çin ve Vietnam'da da köpek eti tüketiliyor.