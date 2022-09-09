Pohang kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selde otoparkta mahsur kalan 7 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore’nin Pohang kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir binanın otoparkı sular altında kaldı. Apartman yönetimi tarafından araçlarını çıkartmak konusunda uyarılan apartman sakinleri, araçlarını çıkartmaya gittiklerinde otoparkta mahsur kaldı.

7 kişi hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre; olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer otoparkta mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Kore'de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi can verdi - VİDEO

80 yılın en yüksek yağış oranı

Kore Meteoroloji Ajansı, başkent Seul ve çevresinin son 80 yılın en yüksek yağış oranını aldığını açıklarken, meteoroloji yetkilileri yağmurun birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ülkede yaklaşan Hinnamnor Tayfunu nedeniyle üst düzey alarma geçilmiş, en az 360 uçuş ve 66 feribot seferi tedbir amaçlı iptal edilmişti.