Güney Kore'de yeni vaka tespit edilmedi

Toplam vaka sayısının 10 bin 765 olduğu Asya ülkesinde, yeni vakaların ülke dışından kaynaklandığı belirtildi.

Güney Kore'de, şubat ayından bu yana ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), 4 yeni vaka tespit ettiğini belirtirken, bunların ülke dışından kaynaklandığı bildirildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 10 bin 765 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 247'ye yükseldi.

VAKA SAYISI, SON HAFTALARDA AZALDI

Söz konusu vakaların 1065'inin ülke dışı kaynaklı olduğu belirtildi. Şubat ve mart aylarında yüzlerce vakanın yaşandığı Güney Kore'de, son haftalarda vakalardaki azalış dikkat çekiyordu.

KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ İHTİMALİ

Seul yönetimi, bazı sosyal mesafe kurallarını gevşetme kararı almıştı. Vaka sayısındaki azalma trendinin devam etmesi halinde, ülkede daha fazla kısıtlamaların hafifletilmesi bekleniyor.

Güney Kore'deki koronavirüs vaka sayısında her ne kadar düşüş görülse de, sağlık yetkilileri, ülkedeki resmi tatiller nedeniyle halkı seyahate çıkmaması yönünde uyardı.

SEÇİMLER, KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE YAPILDI

Öte yandan, koronavirüs salgınına rağmen Güney Kore'de yapılan parlamento seçimlerinde herhangi bir bulaşmanın olmadığı aktarıldı.

OY KULLANMA İŞLEMİNDE SIKI TEDBİR

Oy kullanma sırasında sosyal mesafe, eldiven ve maske giyme zorunluluğu getirilmişti.

Halk Sağlığı Politikası Genel Müdürü Yoon Tae-ho, "29 milyon seçmen, 15 Nisan'daki parlamento seçimlerine katıldı. 14 günlük kuluçka süresinde seçimden kaynaklanan hiçbir vaka görülmedi." diye konuştu.