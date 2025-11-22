Güney Kore'den Venezuela'nın bazı bölgelerine seyahat yasağı

- Güney Kore, ABD ile yaşadığı siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Venezuela'nın Zulia, Tachira, Apure ve Sucre eyaletlerine seyahat yasağı koydu.
- Bu bölgeler için dört kademeli seyahat uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 4. seviye uyarı getirildi.
- Yasağa uymayan kişilere cezai yaptırım uygulanabileceği açıklandı.
ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik devam ederken, Güney Kore hükümetinden de dikkat çeken bir karar geldi.
Güney Kore, ABD ile yaşadığı siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Venezuela'nın bazı bölgelerine seyahat yasağı getirdi.
4'ÜNCÜ SEVİYE UYARI YAPILDI
Yonhap ajansının haberine göre; Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya yönelik seyahat yasağını duyurdu.
Açıklamada, ABD ile yaşadığı siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Venezuela'ya, dört kademeli seyahat uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 4. seviye uyarı getirildiği ifade edildi.
4 BÖLGEYE SEYAHAT YASAĞI
Söz konusu yasağın, Venezuela'nın sınır bölgeleri olan Zulia, Tachira, Apure ve Sucre'ye yönelik olduğu aktarılan açıklamada, ülkenin geri kalan bölgelerine de vatandaşlara bölgeyi terk etmelerini tavsiye eden 3. seviye seyahat uyarısının uygulanacağı kaydedildi.
Açıklamada, yasalara göre seyahat yasağı uygulanan bölgelere özel izin almadan giden veya buralarda kalanlara cezai yaptırım uygulanabileceği belirtildi.