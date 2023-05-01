Güney Kore'nin başkenti Seul'de sanat eseri olarak sergilenen muz, öğrenci tarafından yendi Leeum Sanat Müzesi'nde bir öğrenci aç olduğunu söyleyerek, duvara koli bandıyla yapıştırılmış olan muzu yedi. Öğrenci, daha sonra kabuğunu duvara yeniden bantladı.

İHA

Güney Kore’de kaydedilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başkent Seul'de bulunan Leeum Sanat Müzesi'nde sergi düzenlendi.

"BİZ" adlı sergide, Maurizio Cattelan'ın yerleştirme sanatı parçası olarak duvara koli bandıyla yapıştırılan "Comedian" adlı sanat eseri, bir öğrencinin dikkatini çekti.

Aç olduğunu söyleyen sanat öğrencisi, duvarda eser olarak sergilenen muzu yedi.

Noh Huyn-soo adlı öğrenci, muzu yedikten sonra kabuğunu tekrardan duvara bantladı.

"Yenmek için bantlanmamış mıydı?"

Cattelan'ın çalışmalarını belirli bir otoriteye karşı bir isyan olarak gördüğünü söyleyen Noh, "İsyana karşı başka bir isyan olabilir. Bir sanat eserine zarar vermek sanat eseri olarak da görülebilir, ilginç olur diye düşündüm. Orada yenmek için bantlanmamış mıydı?" dedi.

Olayın ardından Cattelan ise, söz konusu durumun sorun teşkil etmediğini ifade etti.

Tazminat talep edilmedi

Leeum Sanat Müzesi, Seul Ulusal Üniversitesi öğrencisi olan Noh’dan tazminat talep etmeyeceğini söyledi.

Noh’un muzu yediği anlar ise arkadaşı tarafından anbean kayıt altına alındı.

İkinci vaka

Cattelan’ın eserlerinde kullandığı muz daha öncede yenilmişti

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami’deki Art Basel'de 2019’da 120 bin dolara satılan Cattelan’ın benzer bir eseri, performans sanatçısı David Datuna tarafından yenilmişti. Muz olayın ardından hızla değiştirilmişti.