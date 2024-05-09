Haluk Levent'ten BM'de İsrail protestosu Şarkıcı Haluk Levent, AHBAP faaliyetleriyle ilgili konuşmak için bulunduğu BM toplantısında İsrail'i protesto etti.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırım uyguluyor. Katliamlar ve zorunlu göçler devam ederken, dünyanın birçok ülkesinde duyarlı insanlar, kitleler halinde protestolarını artırıyor.

Türkiye'de de birçok kesimden İsrail'in katliamları protesto ediliyor, anlatılıyor.

İsrail güçleri, şimdi de 1,5 milyondan fazla insanın sığındığı Refah'a saldırmaya hazırlanıyor.

Yardım gönüllüleriyle birlikte oluşturduğu "AHBAP" ile Türkiye'de deprem ve diğer afet bölgeleri dahil, yurt içinde ve yurt dışında gönülleri fetheden şarkıcı Haluk Levent, bir kez daha Filistinlilerin sesi oldu.

"İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum"

Haluk Levent, bu kez Birleşmiş Milletler nezdindeki bir toplantıda İsrail'i protesto etti.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Levent'in, sık sık sözleri kesildi.

Levent'in ifadeleri şu şekilde:

"Güzel ülkem Türkiye'den selamlar getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan AHBAP'ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Bugün buraya projelerimi anlatmaya gelmiştim ancak bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz AHBAP olarak Gazze'ye insani yardım göndermeyi denedik ama çok fazla engelle karşılaştık. Bildiğiniz gibi 100'den fazla BM çalışanı da hayatını kaybetti. Ayrıca Başbakan Netenyahu'ya da bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca Gazze'deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu olmak üzere Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içindeyim."

"İsrail'in soykırımını her yerde protesto edeceğiz"

Konuşmasını sosyal medya hesabından da paylaşan Levent, şu ifadeleri kullandı:

