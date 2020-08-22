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- Güney Sudan'da uçak düştü: 4 ölü
Güney Sudan'da uçak düştü: 4 ölü
Bir kargo uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
- İHA
- 22.08.2020 - 15:05
Güney Sudan’ın başkenti Juba’da bulunan Juba Uluslararası Havalimanı'ndan Bahr El Ghazal Eyaleti'ne doğru yola çıkan kargo uçağı, kısa bir süre sonra düştü.
4 ÖLÜ
Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, Güney Sudan basını uçağın Güney Sudan Havayolları'na ait olduğunu yazdı.
Güney Sudan'da uçak düştü: 4 ölü