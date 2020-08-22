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    Güney Sudan'da uçak düştü: 4 ölü

    Bir kargo uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 15:05
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    Güney Sudan'da uçak düştü: 4 ölü

    Güney Sudan’ın başkenti Juba’da bulunan Juba Uluslararası Havalimanı'ndan Bahr El Ghazal Eyaleti'ne doğru yola çıkan kargo uçağı, kısa bir süre sonra düştü.

    4 ÖLÜ

    Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, Güney Sudan basını uçağın Güney Sudan Havayolları'na ait olduğunu yazdı.

    Güney Sudan'da uçak düştü: 4 ölü

    Güney Sudan da uçak düştü: 4 ölü #1

    Güney Sudan da uçak düştü: 4 ölü #2

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