Güney Sudan'daki sel felaketlerinde 20 kişi öldü

Sel felaketlerinin peş peşe gerçekleştiği Güney Sudan'da 20 kişinin ölüp 17 bin kişinin evsiz kaldığı açıklandı.

Güney Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu seller hayatı durma noktasına getirdi.

Yaşanan sel felaketlerinde en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Gorial West kenti Belediye Başkanı Victor Wek Koor, ölümlerin temmuz-eylül ayları arasında Warrap eyaletinde kaydedildiğini söyledi.

17 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Koor, sel nedeniyle yaklaşık 17 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Ülkede geçen hafta sel nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, mayıs ayından bu yana ülke genelinde yaklaşık 426 bin kişi sel yüzünden yerlerinden oldu.