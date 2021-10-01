Euro
10.3046
-0.02%
Dolar
8.8834
-0.05%
Altın
501.59
-0.03%
Borsa
1.406
1.04%
Bitcoin
388.650
5.22%
EXEN Coin
20.00
0.05%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Güney Sudan'daki sel felaketlerinde 20 kişi öldü

    Sel felaketlerinin peş peşe gerçekleştiği Güney Sudan'da 20 kişinin ölüp 17 bin kişinin evsiz kaldığı açıklandı.
    • AA
    • 01.10.2021 - 01:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güney Sudan'daki sel felaketlerinde 20 kişi öldü

    Güney Sudan'da aşırı yağışların neden olduğu seller hayatı durma noktasına getirdi.

    Yaşanan sel felaketlerinde en az 20 kişi hayatını kaybetti.

    Gorial West kenti Belediye Başkanı Victor Wek Koor, ölümlerin temmuz-eylül ayları arasında Warrap eyaletinde kaydedildiğini söyledi.

    17 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

    Koor, sel nedeniyle yaklaşık 17 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti.

    Ülkede geçen hafta sel nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

    Birleşmiş Milletler verilerine göre, mayıs ayından bu yana ülke genelinde yaklaşık 426 bin kişi sel yüzünden yerlerinden oldu.

    Güney Sudan daki sel felaketlerinde 20 kişi öldü #1

    Güney Sudan daki sel felaketlerinde 20 kişi öldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir