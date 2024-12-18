Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Zurabişvili, görevi bırakmıyor

DHA

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin gösterdiği tek aday Mikheil Kavelaşvili'nin yer aldığı cumhurbaşkanı seçimi, Tiflis'teki Parlamento binasında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski futbolcu Mihail Kavelaşvili kazandı.

CUMHURBAŞKANINI PARLAMENTO SEÇTİ

Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı, 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle parlamentodaki 300 kişilik Seçim Kurulu tarafından seçildi.

Kavelashvili, halk oylamasının yerini alan 300 sandalyeli seçim kurulunda kazanan isim oldu.

ZURABİŞVİLLİ GÖREVİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Seçimleri kaybeden mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 29 Aralık'ta görev süresi dolduğunda görevini bırakmayı reddettiğini açıkladı.

Zurabişvili, yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevini devretmeyeceğini belirtti.

"29 ARALIK'TA KONUTU TERK ETMESİ GEREKİYOR"

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, görevdeki Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve binayı seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğini ifade etti.

Eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.