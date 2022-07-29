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    Gürcistan'da helikopter kazası: 8 ölü

    Gürcistan'da yamaç paraşütçülerinin Gudauri Dağı'nda mahsur kalmaları üzerine bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
    • 29.07.2022 - 22:27
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    Gürcistan'da helikopter kazası: 8 ölü

    Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi.

    8 kurtarma görevlisi yaşamını yitirdi

    Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4’ü mürettebat, 2’si arama kurtarma görevlisi ve 2’si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Gürcistan'da helikopter kazası: 8 ölü - Video

    Gürcistan da helikopter kazası: 8 ölü #1

    "Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı"

    İHA'nın haberine göre, Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

    Gürcistan da helikopter kazası: 8 ölü #2

    Gürcistan da helikopter kazası: 8 ölü #3


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