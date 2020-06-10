Hafter milisleri El-Fil petrol sahasında üretimi durdurdu

İki gün önce üretimin yeniden başladığı tesis, Hafter güçlerinin baskınına uğradı.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e bağlı silahlı bir grup, El-Fil petrol sahasını basarak üretimi kesti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kendilerini “Halid bin Velid Taburu” olarak isimlendiren Yusuf Hüseyin el-Tebavi komutasında silahlı bir grubun, ülkenin güneyindeki El-Fil petrol sahasını bastığı ifade edildi.

HAFTER MİLİSLERİ, ÇALIŞANLARI TEHDİT ETTİ

Hafter'e bağlı silahlı grubun, tesiste görevli çalışanları petrol üretimini durdurmaya zorladığı belirtildi.

ÜRETİM PAZARTESİ BAŞLADI

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, pazartesi günü, mücbir sebeple aylardır faaliyette olmayan El-Fil petrol sahasında üretimin yeniden başladığını duyurmuştu. İlk etapta günde 12 bin varil petrol üretileceğini belirten Sanallah, 2 hafta içinde günde 100 bin varile ulaşılacağını aktarmıştı.

Dün başka bir silahlı grup da Libya’nın güneyindeki en büyük petrol sahası olarak bilinen Şerara’yı basmış, çalışanları petrol üretimini durdurmaya zorlamıştı.

Ulusal Petrol Kurumu'nun mücbir durum ilan etmesinden kısa süre sonra Şerara’da, petrol üretimine tekrar başlanmıştı.