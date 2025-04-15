Haberler



Dünya



Haiti, çete şiddetine karşı 275 milyon dolarlık 'savaş bütçesi'ni kabul etti

Haiti, çete şiddetine karşı 275 milyon dolarlık 'savaş bütçesi'ni kabul etti Haiti'nin çete şiddetiyle baş etmek için aldığı 275 milyon dolarlık savaş bütçesi kararı adı. Ülke, artan güvenlik sorunlarına karşı ciddi önlemler alarak askeriye ve polise destek veriyor.