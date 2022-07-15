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    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü

    Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de bir haftadır süren çete savaşlarında 89 kişinin hayatını kaybettiği, 74 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
    • 15.07.2022 - 03:51
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    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü

    Haiti’de 8 Temmuz’dan bu yana devam eden çete savaşlarında can kaybı her geçen gün artıyor. Başkent Port-au-Prince’in yoksul bir kesimi olan Cite Soleil bölgesinde iki rakip çete arasında başlayan çatışma binlerce masum kişinin dahil olduğu bir güvenlik krizine yol açtı.

    Çatışmalarda 89 kişi öldürüldü

    İHA'nın haberine göre; bir sivil toplum kuruluşu olan Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı tarafından yapılan açıklamada, son bir haftadır yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 89 kişinin öldürüldüğünü, 74 kişinin yaralandığın ve 16 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerden 47’sinin çete üyesi olduğu, geri kalan 42’sinin ise çapraz ateşte kalan mahalle sakinleri olduğu düşünülüyor.

    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü #1

    Birçok kişiyi diri diri yaktılar

    Öldürülenler arasında 21 kişinin diri diri yakıldığını ifade edilen açıklamada, Haiti Ulusal Polisinin çatışmalara müdahalede bulunmadığına dikkat çekilerek, devlet yetkililerinin olaylara tepkisiz kaldığı belirtildi.

    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü #2

    Çeteler, bölge savaşı veriyor

    Cite Soleil bölgesinde yer alan ve binlerce yoksul kişinin yaşadığı Brooklyn Mahallesinin çeteler tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldığı bildirildi. G9 ve G-Pep olarak bilinen iki çetenin bölgenin kontrolü için savaştığı aktarıldı.

    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü #3

    Kaçmaya çalışanlar, çatışma ortaısnda kalarak can verdi

    Bölgede sağlık hizmeti veren Sınır Tanımayan Doktorlar adlı bir diğer sivil toplum kuruluşun temsilcisi Mamuza Muhindo ise, bölgenin ulaşıma kapatılması ve silahlı grupların çatışması sebebiyle yoksul halkın evinden çıkamayarak temiz su, gıda ve tıbbi yardım sıkıntısı çektiğini ifade etti. Muhindo ayrıca, bölgenin gerçek bir savaş alanına dönüştüğünü ifade ederek, sokaklarda birçok ceset bulunduğunu ve bölgeden kaçmaya çalışanların ise vurulduğunu aktardı.

    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü #4

    G9 çetesi Başbakan'ı da hedef almıştı

    Geçtiğimiz yıl G9 üyeleri, Başbakan Ariel Henry bir anıta çelenk bırakmak üzereyken ateş açmış, Başbakan Henry hızla bölgeden uzaklaştırılmıştı. G9’un lideri ise “Barbekü” lakaplı eski bir polis memuru Jimmy Cherizier olduğu biliniyor.

    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü #5

    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü #6

    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü #7

    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü #8

    Haiti’de çete savaşları: 89 kişi öldü #9


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