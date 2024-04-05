Haiti'de olağanüstü hal, bir ay daha uzatıldı Haiti'deki çetelerin neden olduğu şiddetle başa çıkmak amacıyla 7 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) süresi, bir ay daha uzatıldı.

AA & Ensonhaber

Haiti Geçici Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeninin yeniden sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi amacıyla olağanüstü halin 1 ay daha uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, başkent Port-au-Prince ve ülkenin batı bölgesinde akşam 19.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağının devam edeceği belirtildi ve güvenlik güçlerinin geniş çaplı önlemler alacağı vurgulandı.

Diğer taraftan, çeteler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların parlamento çevresinde devam ettiği ve zaman zaman silah seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

Haiti'deki çatışmalar

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta bir ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus için kıtlık tehlikesi bulunuyor.