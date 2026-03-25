Hakan Fidan, Çinli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Savaşın başından beri bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin çabalarına öncülük eden Fidan, bu kapsamda birçok önemli görüşme gerçekleştirdi.

3 FARKLI ÜLKEDEN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan; Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgedeki savaşın seyri ile saldırıların durdurulmasına yönelik yürütülen diplomatik çabalar ele alındı.

SON OLARAK ÇİNLİ MEVKİDAŞI İLE KONUŞTU

Bakan Fidan, bu görüşmelerden kısa bir süre sonra ise Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı, savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

ENERJİ ARZI VE TEDARİK ZİNCİRİ KONUŞULDU

Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ulaştırma hatlarının, enerji arzının ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin kritik önem taşıdığı vurgulandı.