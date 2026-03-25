Tel Aviv’de gökyüzünü kargalar kapladı: Uğursuzluk saydılar

Savaş kehanetlerine bir yenisi daha eklendi...

İsrail'in başkenti Tel Aviv semalarında uçan yüzlerce kargayı gösterdiği öne sürülen bir video, sosyal medyada hızla yayıldı.

TEL AVİV'İ KARGALAR SARDI

Doğrulanmamış görüntülerde, yüzlerce kuşun gökyüzünde sürü halinde hareket ettiği görülürken bazı sosyal medya kullanıcıları, durumun ne anlama geldiğini merak etti.

'UĞURSUZLUK' YORUMLARI

Sosyal medya platformu X’te birçok kullanıcı, bu tür kuş hareketlerinin tehlikeli bir gelişmenin habercisi olabileceğini öne sürdü.

Bazı paylaşımlarda, "Birçok kültürde bu tür kuşların toplu uçuşu bir alamet olarak görülür." ifadeleri kullanıldı.

UZMANLAR 'DOĞA OLAYI' DİYOR

Bazı kullanıcılar ise görüntüleri dini metinlerle ilişkilendirerek, özellikle İncil’deki savaş ve yıkım tasvirlerine atıfta bulundu.

Uzmanlar ise söz konusu görüntülerin, savaşla bağlantılı olmak zorunda olmadığını ve doğal nedenlerle açıklanabileceğini belirtti.

Kuşların toplu hareketlerinin göç dönemlerinde sıkça görüldüğüne dikkat çekildi.

Videonun gerçekten Tel Aviv’de çekilip çekilmediği henüz doğrulanmadı.

Bazı kullanıcılar görüntülerin yapay zeka ile üretilmiş olabileceğini öne sürerken, bazıları da farklı bir yerde çekilmiş olabileceğini ve yanlış konum bilgisiyle paylaşıldığını savundu.

TEVRAT'TA GEÇİYOR

Yahudiler kutsal kitaplarına göre bunu felaket habercisi olarak yorumluyorlar.

Ayrıca Tevrat’a göre kargalar Nuh tufanı sonrası gemiden ayrılıp geri dönmedikleri için güvenilmezliği sembolize eder.

Bu arada, başka medeniyetlerde de karga istilası kötüye alamettir. Romalılarda böyle durum oluşunca savaşları tamamen durdururlarmış.

UKRAYNA ÖRNEĞİ VE 'KİEV KARGALARI' HATIRLATMASI

Tartışmaları körükleyen bir diğer detay ise geçmişteki benzer bir olay oldu.

2023 yılının Ocak ayında, Ukrayna’nın başkenti Kiev üzerinde benzer devasa karga sürüleri görülmüş, bu görüntülerden kısa bir süre sonra Rusya ile savaşın şiddetlenmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında bu tür olayların birer "ön haberci" olduğu algısını güçlendirdi.

Tel Aviv görüntülerinin de bölgedeki yüksek gerilim ortamında benzer bir kronolojiyle ilişkilendirilmesi dikkat çekti.

İRAN SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Görüntülerin yayılması, bölgedeki gerilimin arttığı bir döneme denk geldi.

28 Şubat’ta Tel Aviv ve Washington’un İran’a yönelik saldırılarının ardından, Tahran da İsrail ve ABD hedeflerine misilleme saldırıları düzenlemeye başladı.

Taraflar anlaşacak mı yoksa çatışmalar sürecek mi tartışması sürerken bir yandan da karşılıklı misillemeler devam ediyor.