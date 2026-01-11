Halep YPG'den temizlendi: Bölgede kutlamalar başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de bitmek bilmeyen çatışmalarda sevindiren haber geldi...

Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin saldırıları ile Halep'te sıcak çatışmalar yaşandı.

AĞIR SİLAHLARLA MÜDAHALE EDİLDİ

SDG'nin Halep'i terk etmesi için sağlanan ateşkesin süresinin dolması üzerine Suriye ordusu, Halep'te operasyon için düğmeye basmış ve ordu, SDG'nin kontrolündeki mahallelere ağır silahlarla müdahale etmişti.

SON MAHALLE DE SDG İŞGALİNDEN KURTARILDI

Dün yaşanan gelişmede, ordunun, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği duyurulmuştu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, "Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı." bilgilerine yer verilerek, "Şeyh Maksud Mahallesi'ni tamamen temizlendiğini duyuruyoruz. Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

HALEP TERÖRDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ

Suriye'nin Halep kentinden sevindiren haberler peş peşe geldi...

Halep'te mahalleler, YPG/SDG'den 5 günde tamamen temizlendi.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd'in tamamında kontrolü ele geçirdi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, terör örgütünün saldırılarında toplam 23 sivilin öldüğü, 104 kişinin yaralandığı kaydedildi.

HALEP'TE KUTLAMALAR

YPG'nin temizlenmesi sonrası Halep'te vatandaşlar kutlamalara başladı.

Bölgeden gelen görüntülerde, vatandaşların ellerinde bayraklar ile sokaklara çıktığı ve havai fişekler eşliğinde yaşanan gelişmeyi kutladıkları görüldü.

TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, kutlamalar sırasında bazı vatandaşların ise Türk bayrağı taşıdığı görüldü.