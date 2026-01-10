Şeyh Maksud Mahallesi YPG'nin işgalinden kurtarıldı: Bölgeden yeni görüntüler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'nin Halep kentinden sevindiren haber geldi...

SDG'nin Halep'i terk etmesi için sağlanan ateşkesin süresinin dolması üzerine Suriye ordusu, Halep'te operasyon için düğmeye bastı.

YENİ ATEŞKES KARARI

Ordu, SDG'nin kontrolündeki mahallelere ağır silahlarla müdahale ederken, çatışmaların devam etmesi üzerine SDG'nin bölgeden çıkması için uluslararası çabalarla yeni bir ateşkes kararı alındı.

SON MAHALLE DE SDG İŞGALİNDEN KURTARILDI

Yaşanan son gelişmede, ordunun, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği duyuruldu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, "Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı." bilgilerine yer verildi.

Ayrıca, yapılan açıklamda, "Şeyh Maksud Mahallesi'ni tamamen temizlendiğini duyuruyoruz. Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ŞEYH MAKSUD MAHALLESİ'NDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne ait yeni görüntüler de yayımlandı.

CAMİYİ HARABEYE ÇEVİRDİLER

Söz konusu görüntülere göre, örgüt mensuplarının mahalledeki kilise mezarlığını karargah olarak kullandıkları görülürken, camiyi ise harabeye çevirdikleri ortaya çıktı.