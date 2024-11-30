Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın rejimlerindeki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattı...

Sıcak saatlerin yaşandığı bölgede muhalifler, Halep'in büyük bölümünde kontrol sağladı.

MUHALİFLER HALEP'TE KONTROL SAĞLADI

Halep halkına güvende oldukları ve korkmamaları yönünde bildiri yayınlanırken, kentte tam kontrol sağlanana kadar çatışmaların süreceği aktarıldı..

Muhalifler bölgede kontrolü sağladıktan sonra ilk olarak Emevi Camii'ne gitti.

EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ

Tekbirlerle Emevi Camii'ne giren muhalifler, namaz kıldı.. Caminin içinden çekilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı..

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Camiye gidenler arasında bulunan Türkmen Gazeteci İbrahim Bozan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı yolladı.

Cami içinden çektiği görüntülerini yayınlayan gazeteci, şu ifadeleri kullandı:

Halep Emevi Camii’nde namaz kılmak nasip oldu. Burası bizim 1000 yıllık toprağımız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, uzun adam, Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına, halkım adına teşekkür ediyorum.