Halep’te YPG/SDG’den mahalleler normalleşiyor

Terör örgütü YPG/SDG’nin yıllarca kontrol altında tuttuğu Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri, 10 Ocak’ta Suriye ordusu tarafından kurtarıldı. Operasyonun ardından bölgede hayatın her geçen gün normale döndüğü gözlemleniyor.

Halep merkezine yakın konumda bulunan mahalleler, iç savaş boyunca yerinden edilen düşük gelirli Hristiyanlar, Kürtler ve farklı etnik gruplardan Suriyelilere ev sahipliği yapıyordu. İşgal sürecinde ağır yıkıma uğrayan bölgede, çatışmaların izleri halen görülüyor.

GÜVENLİK NOKTALARI VE GEÇİCİ ALTYAPI ÇÖZÜMLERİ

Mahallelere girişlerde Suriye güvenlik güçleri tarafından oluşturulan kontrol noktaları dikkat çekerken, terör örgütünün binalarda oluşturduğu mevziler ve geçici elektrik hatları bölgedeki tahribatı gözler önüne seriyor.

Buna rağmen sokaklarda yeniden canlanma yaşanıyor. Satıcıların sesleri, alışveriş yapan vatandaşlar ve araç trafiği, mahallelerde hayatın geri döndüğünün işaretleri olarak öne çıkıyor.

"HALEP'LE YENİDEN BÜTÜNLEŞTİK"

Şeyh Maksud Mahallesi sakini diş hekimi asistanı Duha Salahaddin Ammuri, kurtuluş sonrası güvenliğin sağlandığını belirterek, insanların evlerine dönmeye başladığını söyledi.

Ammuri, “Bizler yeniden bölgemizle, Halep’le bütünleşmekten çok mutlu olduk. Elektrik ve su geri geldi. Daha önce mahalleden çıkamıyorduk, şimdi yeniden tek toprakta yaşar olduk.” dedi.

Bazı küçük asayiş sorunlarının yaşandığını ancak bunların kontrol altına alındığını ifade eden Ammuri, Suriye yönetiminden temizlik ve altyapı çalışmalarının artırılmasını istedi.

"ŞİMDİ HUZUR VAR"

Mahalle sakinlerinden Veys Halil Mahmud da geçmişte korku içinde yaşadıklarını belirterek, “Şimdi güvenlik sağlandı, bölgeye hizmet veriliyor. Umarız ki daha da iyi olacak.” ifadelerini kullandı.

Mahmud, terör örgütünün mahallede bulunduğu dönemde temel hizmetlerin sunulmadığını, bugün ise elektrik ve ekmek gibi ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

ESNAF UMUTLU, HALK TEMKİNLİ

Bölgede lokanta işleten Hamid Gazal ise geçmişte sürekli saldırı endişesi yaşadıklarını belirterek, “Eskiden korku içindeydik. Şimdi durum çok daha iyi.” dedi.

Bazı mahalle sakinleri ise olası saldırı endişesi nedeniyle kameraya konuşmaktan çekinirken, yeni yönetimden güvenlik, ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarında kalıcı iyileştirmeler beklediklerini dile getirdi.