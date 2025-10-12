Hamas, esirlerin serbest bırakılacağı noktalara nakillerin tamamlandığını duyurdu

Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşmasında bir sonraki aşama geçiliyor.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında yapılacak esir takası için saatler kaldı.

İSRAİLLİ ESİRLER NAKİL NOKTALARINA GETİRİLDİ

Sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklenen esir takası öncesi adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, Arap basınına yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi’nde serbest bırakılacağı 3 noktaya nakillerinin tamamlandığını bildirdi.

Esirlerin ne zaman serbest bırakılacağı hakkında detay veremeyen yetkili, Hamas temsilcilerinin bu gece Kızıl Haç temsilcileriyle bir araya gelerek esirlerin serbest bırakılması için bir mekanizma üzerinde anlaşacaklarını belirtti.

TAKASIN SABAH SAATLERİNDE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah erken saatlerde başlayacağını söylemişti.

Bedrosian, hayatta olan 20 esirin yarın aynı anda serbest bırakılacağını, ardından da ölü olduğu doğrulanan 28 esirin cenazelerinin teslim alınacağını belirtmişti.

İsrail medyası, esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah saat 04.00 ile 06.00 arasında başlamasının beklendiğini aktarmış, İsrail’in esirlerin serbest bırakılmasından 2 saat önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından bilgilendirileceği kaydedilmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.