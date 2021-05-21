Hamas ile ateşkese varan Netanyahu İsrail'de topa tutuldu

İsrailli muhalifler, Netanyahu'yu Hamas ile ateşkese varmasından dolayı eleştirdi.

İsrail ile Hamas bu gece yerel saatle 02.00’de yürürlüğe girecek ateşkeste anlaştı.

Tel Aviv yönetiminin Hamas ile vardığı ateşkesten dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli bazı muhalifler tarafından eleştirildi.

“ATEŞKES UTANÇ VERİCİ”

Yeni Umut Partisi Milletvekili Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dünyanın en iyi istihbarat servisi ve hava kuvvetleriyle Netanyahu, Hamas'tan koşulsuz ateşkes çıkarmayı başardı." dedi.

Saar ayrıca varılan anlaşmayı utanç verici olarak niteledi.

İsrail’de aşırı sağ görüşleri ile bilinen Yamina Partisi Milletvekili Ayelet Şaked de Hamas ile varılan anlaşmayı değerlendirirken "Koşulsuz bir ateşkes utanç vericidir." ifadesinde bulundu.

Şaked yaptığı açıklamada asıl zaferin Hamas’ın elinde bulunan İsrailli askerlerin ülkeye getirilmesi olacağını belirtti.