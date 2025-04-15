Hamas: İsrail Gazze’den çekilirse rehineleri tek seferde teslim ederiz

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Mısır, İsrail’in Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes sağlanmasına yönelik teklifini aldığı ve bu çerçevede kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi amacıyla müzakerelere başladığı bildirildi.

Mısırlı kaynaklara göre, söz konusu teklif Hamas’a iletildi ve Mısır, kısa süre içinde Hamas’tan yanıt beklediğini bildirdi.

Reuters’ın aktardığına göre, devlete yakın Al-Qahera News’e konuşan kaynaklar teklifin içeriğiyle ilgili ayrıntı vermezken, bu girişimin taraflar arasında uzun vadeli bir çatışmasızlık ortamı oluşturabileceğine işaret edildi.

"İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLİRSE, REHİNELERİ TEK SEFERDE BIRAKIRIZ"

Hamas’tan bir yetkili ise İsrail’in sunduğu yeni teklifin “tam bir ateşkes” öngörmediğini, yalnızca İsrailli rehineleri geri almak amacı taşıdığını iddia etti.

Aynı yetkili, “İsrail savaşı sona erdirir ve Gazze'den tamamen çekilirse, elimizdeki rehineleri tek seferde teslim etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin seyri, bölgedeki çatışmaların sona ermesi açısından kritik önem taşıyor. Mısır, hem İsrail hem de Hamas ile temaslarını sürdürerek diplomatik çözüm arayışında arabulucu rolünü üstleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 4 kişi yaralandı.