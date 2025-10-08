Abone ol: Google News

Hamas, İsrail ile yürütülen dolaylı görüşmeleri değerlendirdi

İsrail ile yürütülen dolaylı görüşmelerde, taraflar arasında iyimser bir atmosferin hakim olduğunu söyleyen Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, dolaylı görüşmelerin, tüm taraflar ve arabulucuların katılımıyla bugün de devam ettiğini bildirdi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 08.10.2025 15:41
Hamas, İsrail ile yürütülen dolaylı görüşmeleri değerlendirdi

İsrail ile yürütülen dolaylı görüşmeler sürüyor...

Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. 

"TARAFLAR ARASINDA İYİMSER BİR ATMOSFER HAKİM" VURGUSU

Açıklamada, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde İsrail ile süren müzakerelerde, Hamas heyetinin anlaşmanın tamamlanması için gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergilediğini belirtti.

Açıklamada, arabulucuların ateşkesin uygulanmasına engel teşkil eden tüm sorunları çözmek için yoğun çaba gösterdiği ve taraflar arasında iyimser bir atmosferin hakim olduğu kaydedildi.

DOLAYLI GÖRÜŞMELER, BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Müzakerelerde saldırıların sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takası mekanizmaları üzerinde durulduğu kaydedilen açıklamada, serbest bırakılacak rehinelerin listelerinin, üzerinde anlaşmaya varılan kriter ve sayılara göre karşılıklı olarak paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada dolaylı görüşmelerin, tüm taraflar ve arabulucuların katılımıyla bugün de devam ettiği bildirildi.

Dünya Haberleri