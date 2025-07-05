Hamas, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına tepki gösterdi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürerek, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırılar sonrası 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda toplam can kaybı, son 24 saatte 70 artarak 57 bin 338'e ulaştı.

Hamas'tan bu kapsamda yeni bir açıklama geldi...

ATEŞKES SÜRECİNİN SÜRMESİNE RAĞMEN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN DEVAM ETMESİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Hamas yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana yerinden edilmişlerin çadırları, yardım dağıtım noktalarında yiyecek almak için bekleyenler, evler ve barınma merkezlerine düzenlediği saldırılara dikkat çekti.

Bu saldırıların, "savaş suçlusu Binyamin Netanyahu hükümetinin, soykırıma hız kesmeden devam ettiğini gösterdiği" ifade edildi.

ARAP VE İSLAM ÜLKELERİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÇAĞRI

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile Birleşmiş Milletler'e (BM), "saldırıları kınamanın ötesine geçip, İsrail'in sivillere karşı işlediği sistematik katliamlar ile açlığa mahkum etme politikasına karşı harekete geçme" çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 Filistinliyi öldürürken, çok sayıda kişiyi de yaralamıştı.

Hamas 4 Temmuz'da, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.