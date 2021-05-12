Hamas İsrail'in saldırısına 210 roket ile cevap verdi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Tel Aviv'e 210 roket attığını duyurarak İsrail'in hava saldırısına karşılık verildiğini söyledi.

Filistin, İsrail’in Gazze’ye hava saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor.

HAMAS’TAN TEL AVİV’E 210 ROKET

Hamas, İsrail ordusunun meskun alandaki bir binayı vurmasının ardından Tel Aviv’e 210 roket attığını duyurdu.

Gazze’den Tel Aviv’e atılan roketlerin Hamas tarafından ilk defa denenen, mahalli yapım SH85 isimli roketler olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Atılan roketlerin etkisiyle İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çalarken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail’in saldırılarında şehit sayısı 32’ye yükselirken Gazze Şeridi’nin batısına gerçekleşen son saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.