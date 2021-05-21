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    Hamas yöneticilerinden Ala Humeydan İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı

    İsrail askerleri Batı Şeria'da operasyon düzenleyerek Hamas'ın yöneticilerinden Ala Humeydan'ı göz altına aldı.
    • AA
    • 21.05.2021 - 06:01
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    Hamas yöneticilerinden Ala Humeydan İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı

    İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria’da, Hamas’ın yöneticilerinden Ala Humeydan İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

    Çok sayıda İsrail askeri, Ala Humeydan’ın El- Meacin’de yer alan evine baskın düzenledi.

    “KUDÜS’TE BULUŞALIM’IN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYORDU”

    İptal edilen Filistin seçimlerinde Hamas’ın listesi "Kudüs'te Buluşalım"ın sözcülüğünü yapan Humeydan’ı İsrail askerleri gözaltına aldı.

    İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da çoğu Hamas üyesi 11 Filistinliyi gözaltına almıştı.

    Hamas yöneticilerinden Ala Humeydan İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı #1

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