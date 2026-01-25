Hamas'ın kurucularından Ataullah Ebussebih, yaşamını yitirdi Hamas'ın kurucularından olan Siyasi Büro Üyesi ve eski Esirler ve Özgürlükler Bakanı Ataullah Ebussebih, 78 yaşında Gazze'de hayatını kaybetti

Göster Hızlı Özet Hamas'ın kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ataullah Ebussebih, Gazze'de 78 yaşında hayatını kaybetti.

Hamas, Ebussebih'in Filistin davasına olan katkılarını ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarını koruma çalışmalarını vurgulayan bir taziye mesajı yayımladı.

Gazze'de acı olay... Hamas'ın kurucularından olan Siyasi Büro Üyesi ve eski Esirler ve Özgürlükler Bakanı Ataullah Ebussebih'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Hamas, 78 yaşındaki Ebussebih'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. YAZAR VE ŞAİRDİ Mesajda; Ebussebih'in, Hamas Siyasi Büro üyeliğinin yanı sıra düşünür, yazar, şair ve eğitimci kimliğiyle Filistin davasına uzun yıllar hizmet ettiği vurgulandı. Ebussebih'in siyaset, düşünce, edebiyat ve eğitim alanlarında Filistin halkının haklarını savunduğu, özellikle İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıktığı kaydedildi. GAZZE HALKIYLA BERABER YAŞADI Gazze'de halkıyla birlikte zorlu koşullara sabırla göğüs geren Ebussebih'in, ulusal mücadeleye bağlılığına, fedakarlığına ve halkla iç içe duruşuna dikkat çekildi. Mesajda ayrıca merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

