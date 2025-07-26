Hanzala, Madlenn gemisinin durduruluduğu noktaya yaklaştı

Hanzala gemisi, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla hareket etti.

İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide, 21 aktivist bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

FFC'nin Youtube hesabında gemi içinden canlı yayın yapılıyor ve anlık radar görüntüleri paylaşılıyor.

KRİTİK NOKTAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR

FFC'nin verdiği bilgiye göre, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine İsrail'in müdahale ettiği noktaya yaklaşan geminin saat 16.00 civarı bu noktaya ulaşması bekleniyor.

MADLENN GEMİSİ YOLA ÇIKMIŞTI

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İSRAİL, 2'Sİ TÜRK 12 AKTVİSTİ ALIKOYMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.