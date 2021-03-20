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    Hasan Ruhani'nin İtalyan marka cübbesi

    Hasan Ruhani'nin İtalyan marka cübbesi

    Ruhani'nin yağmurdan kaçarken objektiflere yansıyan İtalyan marka cübbesi ülke basınının gündemine oturdu.
    • AA
    • 20.03.2021 - 19:07
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 20:08
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı ve Hicri Şemsi yılbaşı nedeniyle yılın son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı bahçesinde bir konuşma yaptı.

    Ruhani'nin birçok konuya değindiği konuşması sırasında yağmur bastırdı.

    Cumhurbaşkanı "Sırılsıklam olmadan konuşmayı tamamlayayım." esprisiyle konuşmasını tamamlayarak kürsüden indi.

    İTALYAN İŞİ CÜBBE

    Korumalarının şemsiyesi altında bahçeden ayrılan Ruhani'nin cübbesinin markası ise objektiflere yansıdı.

    Ruhani'nin yağmurdan kaçarken etiketi görünen İtalyan marka cübbesi ülke basınında gündem oldu.

    Hasan Ruhani nin İtalyan marka cübbesi #1

    Hasan Ruhani nin İtalyan marka cübbesi #2

    Hasan Ruhani nin İtalyan marka cübbesi #3

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