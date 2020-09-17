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Haseke'de akaryakıt istasyonunda patlama
Suriye'nin Haseke kentinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı.
- İHA
- 17.09.2020 - 00:30
Suriye’nin Haseke kentinin kuzeydoğusunda yer alan Rmelan kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 30'DAN FAZLA YARALI VAR
Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Öte yandan Haseke, bölgedeki terör örgütlerinin kontrolünde bulunuyor.