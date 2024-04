Şarkıcı Serkan Kaya attan düştü: "Sol omuz infilak etmiş durumda" Kala Kaldım ve Mesela şarkılarıyla 2015 yılına damgasını vuran şarkıcı Serkan Kaya, attan düştüğünü açıkladı.

ensonhaber.com

Bir sürerdir evliliğinde problemler yaşadığı iddiasıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Serkan Kaya, önceki akşam Kıbrıs-Girne’de sahneye çıktı.

Sahne öncesi gazetecilerin karşısına çıkan Kaya, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

Attan düştüğünü açıklayan ünlü şarkıcı, başına gelenleri anlattı.

Kaya, "Konser temposuna hızla devam ediyoruz. Yeni şarkımız 'Ne Yazar'a klip çektik şu anda 300-400 tıklama aldık, 1 milyona doğru gidiyoruz.” dedi.

"Ata sporumuzu yaparken attan düştüm"

Kaya, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Baştan söyleyeyim de ata sporumuzu yaparken attan düştüm.

"Sol omuz infilak etmiş durumda"

Şu an sol omuz infilak etmiş durumda, kolda bir şey yok elde yok ama omuz gidik. Bir at için bu acıya değer şu an ızdıraplar içindeyim.” diyerek konserine devam etti.