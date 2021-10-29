Hastaneden çıkan Kraliçe Elizabeth’in görüntüsü paylaşıldı

Buckingham'ın paylaşımında, hastanede ön tetkiklerin yapıldığı İngiliz Kraliçe'nin moralinin yerinde olduğu görüldü.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, geçen hafta hastaneye kaldırıldı.

Ön tetkikler için çarşamba günü hastanede tedavi altına alınan 95 yaşındaki Kraliçe, perşembe günü Windsor Kalesi'ne geri döndü.

HASTANEDEN SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Kraliçe Elizabeth'in hastaneye gidişi her ne kadar gizli tutulmaya çalışılsa da İngiliz basınında çıkan haberlerin ardından Buckingham Sarayı'ndan açıklama yapılarak gelişme doğrulandı.

KRALİÇE ELIZABETH'İN KEYFİ YERİNDE

Buckingham, son olarak İngiliz Kraliçe'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşım yaptı. Son günlerde bastonla görülen Kraliçe'nin son derece keyifli olduğu anlara yer verildi.

PEŞ PEŞE ZİYARET İPTALLERİ

20 Ekim'de Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal edilen Kraliçe Elizabeth'in, son olarak Glasgow'da düzenlenecek iklim zirvesine katılmayacağı duyuruldu.

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan'da 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.