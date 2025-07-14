Herkes ABD'li sanıyor; doğum yeri şoke ediyor! Elon Musk bakın nereliymiş...

Elon Musk denince akla ilk gelen şeyler: Amerika, teknoloji ve uzay.

Onu hep ABD merkezli dev şirketlerle tanıdık: Tesla, SpaceX, X (eski adıyla Twitter)...

Bu yüzden çoğu kişi onun Amerika’da doğup büyüdüğünü, yani tam anlamıyla “Amerikan rüyası”nın içinden çıktığını sanıyor.

Ama işin aslı çok farklı. Elon Musk, ne Amerika’da doğdu ne de çocukluk yıllarını orada geçirdi.

Gerçek doğum yeri, onu yakından tanıdığını düşünen pek çok kişiyi bile şaşırtacak türden.

ASLEN GÜNEY AFRİKALI

Elon Musk, 28 Haziran 1971’de Güney Afrika’nın Pretoria şehrinde doğdu.

Annesi Kanadalı bir diyetisyen ve model olan Maye Musk, babası ise Güney Afrikalı mühendis Errol Musk’tı.

Yani Musk’ın hikâyesi, Amerika’da değil, Afrika kıtasında başladı.

Çocukluk yılları Güney Afrika’da geçti.

Henüz 17 yaşında Güney Afrika’dan ayrıldı. Önce annesinin vatandaşlığı sayesinde Kanada’ya göç etti. Burada birkaç farklı işte çalıştı, eğitimini sürdürdü.

Ardından üniversite eğitimi için ABD’ye geçti. 1990’larda internetin yükselişini yakalayarak ilk girişimlerini burada kurdu: Zip2, ardından X.com (sonradan PayPal oldu).