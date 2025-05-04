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Hindistan hava yolu şirketinden Tel Aviv kararı: Uçuşlar askıya alındı

Hindistan hava yolu şirketinden Tel Aviv kararı: Uçuşlar askıya alındı Husiler'in Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurması sonrası Hindistan hava yolu şirketi Air India'dan yapılan açıklamada, uçuşların 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya alındığı bildirildi.