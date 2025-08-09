Hindistan: Pakistan’a ait 6 askeri uçağı düşürdük

Hindistan ordusundan, Mayıs ayında Pakistan ile yaşanan çatışmalara dair yeni açıklamalar yapıldı. Bangalor’da düzenlenen bir konferansta konuşan Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh, çatışmalar sırasında Pakistan’a ait 6 askeri uçağı düşürdüklerini iddia etti:

Düşürdüğümüz uçaklardan 5’i savaş jeti, biri ise 300 kilometre menzilden vurulan büyük bir hava erken ihbar ve kontrol (AEW&C) uçağı olabilir. Bu, karadan havaya atılan en büyük zayiat olarak kayıtlara geçti.

"YENİ S-400'LER, OYUNUN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Singh, Pakistan uçaklarının büyük bölümünün Hindistan’ın Rus yapımı S-400 karadan havaya füze sistemiyle imha edildiğini belirterek, şunları söyledi:

Hava savunma sistemimiz olağanüstü performans sergiledi. Yeni S-400 sistemi adeta oyunun seyrini değiştirdi. Bu sistem, Pakistan’ın uzun menzilli bombalar kullanmasını engelledi çünkü hedeflerine ulaşmalarına izin vermedi.

"PAKİSTAN'I ATESKEŞE ZORLADIK"

Hindistan’ın saldırılarının Pakistan’ı ateşkese zorladığını vurgulayan Singh, başarının arkasındaki en önemli etkenin siyasi irade olduğunu söyledi: