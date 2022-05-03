Hindistan, Ramazan Bayramı'nda şiddet olaylarına sahne oldu

Toplumsal baskı altında bulunan Müslümanlar, dini bayrakların kaldırılması nedeniyle Hindularla karşı karşıya geldi.

Güney Asya ülkesinde Müslümanlar, yine saldırıların hedefi oldu.

Hindistan’da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı şiddet olaylarının gölgesinde geçiriyor.

Bayrakların kaldırılması çatışma çıkardı

Bayramın birinci günü Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur şehrinde Hindular ile Müslümanlar arasında "dini bayrakların kaldırılması" nedeniyle çatışma çıktı.

Ramazan Bayramı'na ilişkin bayrakların kaldırılmasına tepki gösteren Müslümanlar ile Hindular, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Polisin müdahale ettiği olaylarda çok sayıda sivilin yanı sıra bazı polisler de yaralandı. Olayların büyümemesi için şehirde internet hizmetleri askıya alındı.

Toplumsal olayların bastırılması için şehrin 10 bölgesinde 4 Mayıs’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Müslümanlara yönelik toplumsal baskı

Ülkede, Müslümanlara yönelik toplumsal baskı ve şiddet olayları son aylarda artış gösterdi.

1,4 milyar nüfusunun yaklaşık yüzde 14’ü Müslüman olan Hindistan’da, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) Hindu-Müslüman kutuplaşmasını tetikleyen politikalar izlemesi şiddet olaylarının yaşanmasında etkili oldu.

Cammu Keşmir’de buruk bayram

Özellikle Cammu Keşmir’de son 3 yıldır Ramazan Bayramı, Müslümanlara yönelik artan baskı nedeniyle buruk geçiyor.

Hindistan yönetiminin 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının ve eyaleti merkeze bağlı iki Birlik Toprağı'na ayırmasının ardından bölgedeki şiddet olayları artmıştı.

Müslümanlara ait mülkler buldozerle yıkıldı

Hindu gruplar ile Müslümanlar arasında geçen ay da çatışmalar yaşanmıştı. Madya Pradeş Eyaleti İçişleri Bakanı, şiddet nedeniyle Müslümanları sorumlu tutmuştu.

AA'nın haberine göre; yetkililer, şiddete teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.

Uluslararası Af Örgütü: Toplu cezalandırma

Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken, hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü, mülk yıkımlarının azınlıklar için "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini açıklayarak, olaylar hakkında "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" yapılması çağrısında bulunmuştu.