Hindistan uçağında kavga çıktı

Uçakta grubun saldırısına uğrayan yolcu zor anlar yaşadı. Kavga güçlükle yatıştırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'a giden uçakta ortalık karıştı.

İki Hint yolcu arasında, Batı Bengal'in Kolkata şehrine giden Thai Smile Airways uçağında hararetli bir tartışma yaşandı.

Yolcular arasında kavga

Yolcuların birbirlerine "sessizce otur" ve "elini indir" dediği duyuldu. Kabin görevlilerinden birinin ise tartışmayı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.

Uçakta yumruklu saldırıya uğradı

Ancak, gözlüklü adamın arkadaşları yaklaşıp yumruklar atınca kavga daha da büyüdü. Saldırıya uğrayan yolcu, kendini gruba karşı korumaya çalıştı ancak başaramadı.

Hindistan'a giden uçaktaki yolcular kavga etti ViDEO

Kavgayı ayırmakta güçlük çektiler

Diğer yolcular ve mürettebatın, kavgaya karışanlara durmaları için seslendiği duyuldu.

Kabin memurlarından biri, iki tarafı ayırarak tartışmaya son verdi. Kavgaya neyin sebep olduğu bilinmiyor.