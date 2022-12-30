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    Hindistan uçağında kavga çıktı

    Uçakta grubun saldırısına uğrayan yolcu zor anlar yaşadı. Kavga güçlükle yatıştırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 09:59
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    Hindistan uçağında kavga çıktı

    Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'a giden uçakta ortalık karıştı.

    İki Hint yolcu arasında, Batı Bengal'in Kolkata şehrine giden Thai Smile Airways uçağında hararetli bir tartışma yaşandı.

    Yolcular arasında kavga

    Yolcuların birbirlerine "sessizce otur" ve "elini indir" dediği duyuldu. Kabin görevlilerinden birinin ise tartışmayı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.

    Uçakta yumruklu saldırıya uğradı

    Ancak, gözlüklü adamın arkadaşları yaklaşıp yumruklar atınca kavga daha da büyüdü. Saldırıya uğrayan yolcu, kendini gruba karşı korumaya çalıştı ancak başaramadı.

    Hindistan'a giden uçaktaki yolcular kavga etti ViDEO

    Kavgayı ayırmakta güçlük çektiler

    Diğer yolcular ve mürettebatın, kavgaya karışanlara durmaları için seslendiği duyuldu.

    Kabin memurlarından biri, iki tarafı ayırarak tartışmaya son verdi. Kavgaya neyin sebep olduğu bilinmiyor.

    Hindistan uçağında kavga çıktı #1

    Hindistan uçağında kavga çıktı #2


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