Hindistan ürettiği ilk uzun menzilli bombasını denedi

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üretilen 100 kilometre menzilli lazer güdümlü bombanın ilk defa denenmesi sonucu, başarıyla sonuçlandığı vurgulandı.

Hindistan, ürettiği ilk uzun menzilli bombasını bugün deneme yaparak kullandığını açıkladı.

Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşu (DRDO) tarafından geliştirilen 100 kilometre menzilli lazer güdümlü bomba, Odisha eyaletinin doğu kıyılarına ateşlendi.

SAVUNMA BAKANLIĞI DENEMENİN BAŞARILI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Savunma Bakanlığı, Sukhoi-30 tipi savaş uçağından yapılan uzun menzilli bomba denemesinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Lazer güdümlü bombanın bir ton ağırlığında savaş başlığı taşıma kapasitesinin bulunduğu belirtiliyor.

ÇİN'İN TAMAMININ VURULABİLECEĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, bombanın başarılı şekilde test edilmesinin Hindistan Silahlı Kuvvetleri için bir güç çarpanı olacağını kaydetti.

Hindistan, dün de 5 bin kilometre menzile sahip "Agni-5" isimli füzenin testinin başarılı şekilde gerçekleştiği duyurmuştu. Ayrıca balistik füze Agni-5’in Çin’in tamamını vurabileceği ileri sürülüyor.

ÇİN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ EGEMENLİK TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.