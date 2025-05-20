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Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşın Fransa'ya faturası ağır oldu

Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşın Fransa'ya faturası ağır oldu Pakistan'ın Hindistan'a ait Fransız üretimi Rafale jetlerini düşürmesi Fransa'ya pahalıya patladı. Endonezya, Fransa ile yaptığı 8,1 milyar dolarlık 42 savaş uçağı anlaşmasını durdurdu.