Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşın Fransa'ya faturası ağır oldu

Hindistan'ın 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.
İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.
FRANSA'NIN İTİBARI SARSILDI
Sadece 4 gün süren savaş, Fransa'ya pahalıya patladı.
Pakistan'ın Hindistan ordusuna ait Fransız Dassault üretimi 3 Rafale savaş uçağını düşürmesi Fransa'nın itibarını yerle bir etti.
8 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA ASKIYA ALINDI
Rafale uçakların güvenilirliği tüm dünyada tartışma konusu olurken Endonezya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Fransa ile yaptığı 8,1 milyar dolar maliyetinde 42 Rafale savaş jeti alımını durduran Endonezya'nın gerekçesinin Rafale'lerin gerçek savaş koşullarındaki zayıf performansı olduğu belirtildi.
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