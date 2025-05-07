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AA

Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilim, en yüksek noktaya evrildi.

Pakistan'ın Keşmir bölgesindeki hedeflere askeri operasyon başlatmasının ardından Hindistan da saldırılara karşılık verdi.

Hindistan'ın, Pakistan'a saldırısında Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba ve "Scalp" seyir füzeleri kullanıldığı kaydedildi.

UÇUŞLAR DA ETKİLENDİ

Hava sahasında yaşanan karşılıklı çatışmalar nedeniyle Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı.

Pakistan, 6 Mayıs’ta hava sahasını Hindistan tescilli tüm uçaklara kapattı.

Bu karar doğrultusunda Hindistan'dan Orta Asya, Avrupa ve Orta Doğu'ya yapılan uçuşlarda yön değişiklikleri ve iptaller yaşandı.

SİVİL UÇUŞ TRAFİĞİ AZALDI

Bu gelişmenin ardından iki ülkenin hava sahasındaki sivil uçuş trafiği belirgin bir şekilde azaldı.

Özellikle Hindistan menşeili hava yolları şirketleri, uçuş yapmak için Pakistan çevresinden dolanarak seferlerini sürdürmeye başladı.

Uçuşlarını Hindistan ve Pakistan üzerinden yapmak zorunda olan diğer ülkelere ait hava yolu şirketleri de zor durumda kaldı.

ULUSLARARASI ŞİRKETLER YÖN DEĞİŞTİRDİ

Çatışma nedeniyle Hindistan'dan Orta Asya, Avrupa ve Orta Doğu'ya yapılan uçuşlarda yön değişiklikleri ve iptaller yaşandı.

Uluslararası havayolları da bölgeden geçen rotalarını değiştirdi.

Lufthansa, Thai Airways, EVA Air ve Air France gibi şirketler Pakistan hava sahasını kullanmamaya başladı. Rotaların uzaması nedeniyle uçuş süreleri arttı, maliyetler yükseldi.

Firmalar, hava sahasında karşılıklı çatışma ve saldırıların sürdüğü iki ülkenin de çevresinden dolanarak uçuşlarını gerçekleştiriyor.