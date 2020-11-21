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    Hindistan'da 15 metrelik çukura düşen fil, 16 saatte kurtarıldı

    Hindistan'da köpek sürüsü tarafından kovalandıktan sonra 15 metre değinliğindeki kuyyuya düşen yavru fil, veteriner ekibin yardımıyla 16 saatte kurtarıldı.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 03:42
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 03:48
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    Hindistan'da 15 metrelik çukura düşen fil, 16 saatte kurtarıldı

    Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu bölgesindeki Panchapali köyünde köpek sürüsü tarafından kovalanan yavru fil, 15 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü.

    VETERİNERLER, YAVRU FİLİ SAKİNLEŞTİRDİ

    Olay yerine gelen veterinerler yavru file ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, file sakinleştirici iğne yapıldı.

    Hindistan'da 15 metrelik çukura düşen fil, 16 saatte kurtarıldı-Video

    Hindistan da 15 metrelik çukura düşen fil, 16 saatte kurtarıldı #1

    16 SAAT SONRA VİNÇLE KURTARILDI

    Ayaklarına geçirilen kalın bez ipler sayesinde vinçle kuyudan kurtarılan yavru fili yaklaşık 50 kişi tarafından 16 saatte kurtarıldı.

    Hindistan da 15 metrelik çukura düşen fil, 16 saatte kurtarıldı #2

    Hindistan da 15 metrelik çukura düşen fil, 16 saatte kurtarıldı #3

    Hindistan da 15 metrelik çukura düşen fil, 16 saatte kurtarıldı #4

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